Guardiola e la Serie A: «Grazie Brescia, che derby con l’Atalanta» – VIDEO

Guardiola, in vista della gara di Champions League contro l’Atalanta, torna sul suo trascorso in Serie A da giocatore del Brescia – VIDEO

Pep Guardiola, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara tra Manchester City e Atalanta, ha ricordato i suoi trascorsi in Serie A da calciatore del Brescia.

«Io ero molto legato alla famiglia Corioni. Un derby molto speciale quello tra Brescia e Atalanta», ha detto l’allenatore del Manchester City alla vigilia del match di Champions League contro gli orobici.