Manchester City, Guardiola: «Squadra rilassata. Non guardiamo Liverpool»

Il Manchester City scenderà in campo con l’intenzione di battere il Brighton per vincere il titolo. Parola di Pep Guardiola

Si avvicina l’epilogo di una Premier League davvero avvincente. All’ultima giornata il Manchester City affronterà il Brighton. I Citizens occupano il primo posto e un punto di vantaggio sul Liverpool, impegnato col Wolverhampton.

La squadra scenderà in campo senza distrazioni: parola di Pep Guardiola. Ecco le dichiarazioni del tecnico del City:«Se guarderò il risultato del Liverpool? Onestamente è meglio concentrarci sulla nostra gara, perché se vinciamo non dovremo guardare nient’altro. Quindi perché dovremmo distrarci. Essere qua è un sogno. Non me l’aspettavo quando eravamo 7 punti dietro il Liverpool. Per questo dico che è un sogno. La squadra è rilassata, si è allenata bene e col sorriso. Ovviamente restando sempre concentrata su ciò che dovremo fare in campo».