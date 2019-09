Manchester City: i numeri impressionanti di De Bruyne e David Silva

De Bruyne e Aguero sono leader tecnici del Manchester City di Guardiola. Hanno performance pazzesche in rifinitura

Nel calcio di Guardiola, è fondamentale l’apporto delle mezzali. Devono sapersi trovare alle spalle della linea di pressione rivale ed avere qualità importanti in rifinitura. Il tecnico catalano ha trasformato due ali come De Bruyne e David Silva in vere e proprie mezzali.

I due sono di fatto la maggiore fonte creativa del Manchester City. Basti pensare che in questo avvio di stagione hanno totalizzato complessivamente 9 assist: 5 il belga e 4 lo spagnolo. Nessuno di loro ha fatto meglio in questo inizio di stagione.