Manchester City, il peso di De Bruyne in fase di rifinitura

Un grafico esprime quanto Kevin De Bruyne sia determinante per il Manchester City. Il belga è eccezionale nell’assistenza

Il portale Calcio Datato ha pubblicato un grafico sui centrocampisti d’Europa più efficaci in fase di rifinitura. Vengono presi in esame i dati relativi ai passaggi verso l’area riusciti e gli assist attesi.

Due i nomi, su tutti, spiccano in questo grafico: 1. De Bruyne, di altra categoria anche in una stagione senza un minimo di continuità. 2. Gomez, migliore per xA e 3° migliore per passaggi riusciti vs area, alle spalle dei due fenomeni del City. 👇https://t.co/j8md391uE1 pic.twitter.com/inqvsnsJKH — CalcioDatato (@CalcioDatato) July 17, 2019

Come si può vedere, Kevin De Bruyne domina le statistiche. Il centrocampista belga del Manchester City ne effettua la gigantesca cifra di 5.50. Alle sue spalle c’è Davide Silva, un altro giocatore dei citizens. Insomma, la mezzali creative di Guardiola sono le più efficienti in Europa per quanto riguarda l’assistenza.