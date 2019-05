Manchester City, il saluto di Kompany: «Grazie, vi amo tutti» – VIDEO

Dopo 11 anni col Manchester City, Kompany ha ufficialmente salutato i tifosi durante la festa per i titoli vinti

È stata una bellissima storia quella di Vincent Kompany col Manchester City. Arrivato dall’Amburgo nel 2008, quando ancora i Citizens non erano la potenza europea di oggi, ha conquistato sin da subito i tifosi a suon di prestazioni. Invidiabile il suo attaccamento alla maglia, che l’ha di fatto eletto capitano. Dopo 360 presenze ottenute con gli inglesi, adesso per lui è il momento di salutare.

Ha scelto il miglior modo per farlo. Se Guardiola ha potuto festeggiare il secondo titolo consecutivo in Premier, molto lo deve al gol di Kompany contro il Leicester, alla penultima di campionato. Senza quel siluro da fuori area, la festa dove il belga ha lasciato uno splendido messaggio a tutti i suoi supporter, forse non ci sarebbe mai stata.