Manchester City: l’importanza di De Bruyne come mezzala

Kevin De Bruyne è determinante per il Manchester City. Nel calcio di Guardiola sono fondamentali le mezzali come il belga

Il calcio di Pep Guardiola cerca di generare superiorità numerica alle spalle della pressione rivale. Per questo motivo è importante avere giocatori creativi come mezzali, in modo che quando ricevono abbiano le qualità per inventare. Per questo motivo De Bruyne e David Silva sono vitali per il suo Machester City.

Oltre però a essere grandi palleggiatori, sono giocatori dotati di un grande atletismo e bravi ad aggredire la profondità. Un esempio nella slide sopra: Mahrez riceve palla tanto defilato quanto lontano, attira su di sé il terzino e serve l’inserimento di De Bruyne, che si butta dentro. Insomma, un rendimento completo.