Manchester City: può essere l’anno di Mahrez?

Guardiola spera possa essere l’anno della consacrazione di Mahrez al Manchester City. L’algerino deve fare il salto di qualità

Dopo aver fatto faville a Leicester, Mahrez non ha inciso come ci si augurava al Manchester City. L’algerino, che con le Foxes era il principale accentratore della manovra offensiva, ha faticato più del previsto ad integrarsi nei principi del gioco di posizione.

Tuttavia, se si valuta la media dei passaggi chiave, finora in Premier nessuno ha fatto meglio dell’algerino; 4.5 ogni 90′, 0.1 in più di De Bruyne. Certo, dati inflazionati dalla facile vittoria col Brighton, ma comunque non da sottovalutare. Vedremo se sarà l’anno di Mahrez.