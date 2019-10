Manchester City: quale è il record di Rodri

Rodri ci ha messo poco a diventare imprescindibile per il Manchester City. Il centrocampista spagnolo ha qualità impressionanti

Nonostante l’inizio di stagione altalenante del Manchester City, Rodri ha avuto un ottimo impatto in Premier League. L’ex Atlético, designato in patria come l’erede di Busquets, sembra essere fatto apposta per giocare con Guardiola.

Oltre alla pulizia nel palleggio e alle qualità difensive, il centrocampista spagnolo possiede un ottimo cambio di passo. Basti pensare che è il giocatore della Premier con la più alta percentuale di riuscita nel dribbling. Ne ha finora azzeccati 12 su 12.