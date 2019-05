Il comunicato del Manchester City in risposta alla decisione della Uefa di deferire il club in merito al Fair Play Finanziario

Il Manchester City non ci sta e con un comunicato ufficiale risponde alla Uefa dopo il deferimento per il Fair Play Finanziario. Il club inglese si è detto deluso ma non sorpreso dalla decisione ell’organo europeo.

Ancora il club inglese: «La Camera di investigazione ignora un grande numero di prove fornite dal Manchester City. Questa decisione contiene errori, cattive interpretazioni e confusioni, frutto dell’assenza di un giusto processo, che il club ritiene insoddisfacente, ridotto e ostile».

LEGGI ANCHE: Manchester City deferito dall’Organo di Controllo Finanziario del Uefa