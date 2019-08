Manchester City Tottenham: Bernardo Silva e il pressing di Guardiola

Bernardo Silva esprime bene l’efficacia della fase difensiva del Manchester City. Guardiola è un maestro nel recuperare palla in avanti

Spesso ci si sofferma sulla valanga dei gol e sulla qualità del gioco offensivo, ma il Manchester City di Guardiola è strepitoso anche in fase di non possesso. Schiaccia l’avversario e recupera palla con una velocità incredibile. E’ uno stile di gioco non semplice, caratterizzato da costanza e intensità.

Bernardo Silva esprime al meglio lo spirito dei giocatori del Manchester City in fase difensiva. La slide sopra ne è un esempio. Pressing corale ultra offensivo in cui si cerca di recuperare palla in avanti. Da notare la sua posizione, che da ala destra va sul lato opposto. E’ anche rilevante l’elevata altezza dei terzini del City: per giocare così serve una totale sincronia di movimenti.