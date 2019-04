Manchester City-Tottenham DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Manchester City-Tottenham, ritorno quarti di finale Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

La parata di Lloris sul rigore calciato da Sergio Aguero e il gol di Son sono stati gli episodi che hanno indirizzato la gara d’andata in direzione Tottenham e che costringono ora il Manchester City a rimontare nella gara di ritorno. Il derby inglese di Champions League si decide in 90 minuti, con la squadra di Mauricio Pochettino che vuole completare l’impresa per una storica qualificazione alle semifinali e quella di Pep Guardiola chiamata a ribaltare tutto dopo la sconfitta di Londra

Manchester City-Tottenham: pagelle e tabellino

Manchester City-Tottenham: diretta live, moviola e sintesi

Manchester City-Tottenham: formazioni ufficiali

Manchester City-Tottenham: probabili formazioni

In casa City non sembrano esserci grandissimi dubbi: ancora panchina per Sanè, dovrebbe essere il trio De Bruyne-Bernando Silva-Sterling a giostrare alle spalle dell’attaccante Aguero, che non è in dubbio a dispetto della sostituzione della scorsa gara di campionato. In difesa Laporte e Stones saranno la barriera davanti ad Ederson.

Pochettino invece ha diversi dubbi, specie per l’assenza di Kane: Llorente sarebbe il sostituto, ma in questo momento è in vantaggio Son. Dele Alli è recuperato, ma le riserve sulla sua titolarità saranno sciolte solo in prossimità del calcio d’inizio.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, David Silva; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola

Tottenham (3-4-2-1): Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Trippier, Sissoko, Winks, Davies; Eriksen, Alli; Son. All. Pochettino

Manchester City-Tottenham Streaming: dove vederla in tv

Manchester City-Tottenham sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box in HD), Sky Sport (canale 252 satellitare in HD) e in chiaro su Rai 1 (canale 501 del digitale terrestre in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.