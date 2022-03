Manchester City, tutto su Haaland: pronto un ingaggio folle!

Il Manchester City punta con decisione sull’acquisto di Erling Haaland. Pronto un ingaggio folle per convincere il norvegese

Il Manchester City vuole battere la concorrenza del Real Madrid per Erling Haaland ed è pronto ad offrirgli un super ingaggio. Come riferito dal Daily Mail, il club inglese prepara la super offerta per convincere il norvegese a firmare.

L’attaccante arriverebbe a guadagnare 600mila euro a settimana, per un totale di 30 milioni a stagione che lo renderebbero il calciatore più pagato nella storia della Premier.