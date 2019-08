Manchester United, affondo finale per Maguire. Convinto il Leicester

Manchester United, parte l’afffondo finale per Maguire. I Red Devils hanno convinto il Leicester: accordo vicino per 90 milioni di euro

Il Manchester United non sta lavorando solo al colpo Dybala-Mandzukic per rinnovare la zona offensiva. I Red Devils premono da settimane per il difensore Maguire del Leicester, e dopo un tira e molla che ormai prosegue da tempo l’accordo sembra finalmente vicino.

La testata inglese The Telegraph fa sapere che il centrale il Manchester è riuscito a convincere il Leicester e lasciar partire il proprio giocatore, che si trasferirà alla corte di Solskjaer per la clamorosa cifra di 90 milioni di euro.