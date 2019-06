Manchester United Bale: ecco la proposta al Real Madrid

Manchester United, occhi puntati su Bale: chiesto ufficialmente al Real Madrid. Il gallese è in rotta da tempo con la società

Clamorosa notizia di calciomercato. Il Manchester United si sarebbe fatto ufficialmente avanti con il Real Madrid per Gareth Bale. Secondo quanto sostiene il Sunday Mirror, i Red Devils vorrebbero in prestito il gallese, per due anni.

Anche il Real Madrid sarebbe a favore di questa ipotesi, poichè risparmierebbe ben 56 milioni di stipendio da dare a Bale. Il gallese però non vuole lasciare Madrid.