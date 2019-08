Manchester United, come Solskjaer sta utilizzando Pogba

Solskjaer sta schierando Pogba in una posizione diversa rispetto a quella della passata stagione. Oggi il francese è più un equilibratore

All’inizio della sua avventura al Manchester United, Solskjaer voleva sfruttare Pogba soprattutto per i compiti offensivi, ossia nell’ultimo terzo di campo. Ricopriva in media una posizione piuttosto alta.

In questo avvio di stagione, invece, sono cambiati i compiti del francese. Pogba sta facendo, insieme a McTominay, il mediano nel 442 (lo si vede nella slide sopra). E’ lui di fatto il principale faro in fase di impostazione, ricopre una zona di campo più bassa per migliorare l’uscita da dietro e si concede meno sortite in avanti. Contro il Wolverhampton ha fatto la bellezza di 95 passaggi.