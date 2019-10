Manchester United, contatti per Rakitic: sorpasso sull’Inter

Il Manchester United si inserisce nella corsa a Rakitic: il centrocampista del Barcellona è un obiettivo dell’Inter

L’Inter rischia di dover abbandonare il sogno Ivan Rakitic. Il centrocampista spagnolo si appresta a lasciare il Barcellona nella prossima finestra di mercato invernale. Secondo il quotidiano Sport, però, la meta più gradita sarebbe il Manchester United.

I Red Devils hanno già avviato i contatti con i blaugrana e il calciatore per trovare un accordo in tempi brevi. La dirigenza nerazzurra, dopo mesi di corteggiamento, è chiamata a intervenire per non farsi strappare il croato.