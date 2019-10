Manchester United, furia De Gea: «È inaccettabile»

De Gea commenta il complicato avvio di stagione del Manchester United: «Il peggior momento da quando sono qui»

David De Gea alza la voce dopo il pessimo avvio di stagione del Manchester United, attualmente dodicesimo in Premier League a 15 punti di distanza dal Liverpool, primo in classifica: «È il peggior momento da quando sono qui. È inaccettabile, non solo l’ultima partita ma in generale tutta la stagione».

Il portiere dei Red Devils prosegue ai microfoni di Sky Sports UK: «Mi spiace per i tifosi, ma continueremo a lottare e sono certo che torneremo. Siamo il Manchester United, con il lavoro vinceremo le partite».