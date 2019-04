Manchester United, giallo Pogba: salta la tournée estiva dei Red Devils?

Pogba conteso da Juventus e Real. Nuovo indizio sulla cessione: il francese può saltare la tournée estiva in Cina dello United

Paul Pogba a fine stagione si confronterà con la dirigenza del Manchester United per discutere del suo futuro. Non c’è la certezza che il francese intenda restare in Premier League. Ad aumentare le probabilità di addio c’è un’indiscrezione riportata da El Chiringuito, secondo cui il centrocampista ha già deciso che non parteciperà alla tournée estiva.

Pare che Pogba si sia rifiutato di firmare le pratiche necessarie per ottenere il visto per la Cina, luogo della prossima tournée estiva del Manchester United in preparazione alla prossima stagione. Se così fosse, Mino Raiola si muoverebbe tempestivamente per far accasare il suo assistito in un top club europeo. In prima linea ci sono Juventus e Real Madrid, pronte a contendersi il francese a suon di milioni.