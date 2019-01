Manchester United, la cura Solskjaer funziona: 7 vittorie su 7

Con il nuovo allenatore, il Manchester United risorge: dopo l’esonero di Mourinho, i Red Devils hanno collezionato solo vittorie tra campionato e coppa

L’esonero di Jose Mourinho era necessario, visto che i rapporti tra il tecnico portoghese e la squadra erano ai minimi storici. Il Manchester United, tuttavia, non rimpiange affatto lo Special One. Il suo sostituto, il norvegese Ole Gunnar Solskjaer, ha ristabilito il giusto equilibrio, che prima mancava al team. Con il recente successo contro il Brighton, sconfitto per 2-1, i Red Devils contano ora ben sette vittorie consecutive. Col nuovo allenatore, la squadra sta mostrando una condizione invidiabile, e anche i giocatori più sottotono sotto la gestione Mourinho, come Romelu Lukaku e Paul Pogba, stanno ritornando al top della forma. I numeri sono inequivocabili, oramai: lo Special One è soltanto un brutto ricordo, la cura Solskjaer ha portato alla resurrezione del Manchester United.