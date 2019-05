Manchester United, Lingard: «Ronaldo? Un sogno giocare con lui. Mi piacerebbe che il club lo riportasse qui»

Jesse Lingard apre ad un ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United: «Essendo già stato,credo possa aver voglia di tornare qui»

Ritorno di Ronaldo al Manchester United? Secondo Jesse Lingard si può fare. L’attaccante inglese intervistato dal Daily Mirror, ha rivelato il suo sogno, credendo possibile un ritorno di CR7. Dalle giovanili dei Red Devils Lingard ha potuto ammirare le gesta di Cristiano nei primi anni del 2000, quando ha fatto la storia dello United prima di andare al Real Madrid.

«Mi piacerebbe che il Manchester United si attivasse per riportare qui Cristiano Ronaldo quest’estate. È stato uno dei migliori al mondo negli ultimi dieci anni ed essendo già stato qui a Manchester credo che possa aver voglia di tornare. Crescendo, è stato bellissimo vederlo giocare con la maglia dello United, sarebbe fantastico per me giocare insieme a lui».