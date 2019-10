Il Manchester United è a caccia di rinforzi in vista del mercato di gennaio: nel mirino ci sono Mandzukic e Piatek

Il Manchester United è alla ricerca di un attaccante per il mercato di gennaio. Come riportato dal Daily Telegraph, si prospettano acquisti tutti italiani per rinforzare il reparto offensivo dei Red Devils in vista della seconda parte di stagione.

Nel mirino ci sono Mario Mandzukic della Juventus e Krzysztof Piatek del Milan. Attualmente, il nome più caldo per la squadra allenata da Ole Gunnar Solskjaer è quello della punta croata.