Dopo un inizio di stagione complicato, il Manchester United sta facendo vedere un ottimo calcio e l’Old Trafford sta diventando inespugnabile.

Quanto scrive Opta, i Red Devils non perdono in casa da 18 partite, frutto di 16 vittorie e due pareggi per Ten Hag.