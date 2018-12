Dopo la vittoria a Cardiff con il nuovo allenatore Solskjaer, Pogba ringrazia l’esonerato Mourinho, ma guarda avanti al futuro con il nuovo manager

Paul Pogba ha già voltato pagina? Il giocatore del Manchester United, dopo la vittoria contro il Cardiff per 5-1, ha ringraziato freddamente José Mourinho. Il centrocampista dei Reds sembra avere già dimenticato il tecnico portoghese, sostituito dal nuovo manager Solskjaer. Ecco le parole del francese:«Abbiamo vinto dei trofei con Josè. Lui mi ha fatto migliorare come persona e voglio ringraziarlo per questo. Sono sicuro che vale lo stesso anche per gli altri giocatori ma ora è il passato, pensiamo alla prossima partita». Pogba inoltre si gode il trionfo all’esordio del nuovo allenatore, pur senza esaltarsi:«La prestazione è stata fantastica, siamo felici di avere iniziato così ma ora dobbiamo continuare sulla stessa strada. Non possiamo segnare cinque goal in questa partita e perdere la prossima».