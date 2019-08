Manchester United, Rashford e il suo grande sacrificio senza palla

Oltre alle qualità offensive, Rashford è fondamentale per l’equilibrio difensivo del Manchester United. Si sacrifica molto

Senza più una prima punta come Lukaku, Solskjaer sta schierando un attacco mobile e leggero formato da Rashford e Martial. In questo assetto tattico, coi Red Devils che privilegiano le ripartenze veloci, è fondamentale il lavoro in non possesso di Rashford.

L’attaccante inglese ripiega parecchio in fase difensiva, allargandosi e aiutando quindi a coprire la fascia sinistra. Un esempio nella slide sopra. Il talento inglese sarà fondamentale per questa stagione dei Red Devils.