Il Manchester United ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di Marcus Rashford: svelate le cifre

Come riportato dal Telegraph, Marcus Rashford è pronto a rinnovare il suo contratto con il Manchester United.

I Red Devils, per blindare l’attaccante classe ’97, hanno offerto un prolungamento di contratto per altri cinque anni ad una cifra pari a 280 mila euro a settimana. Per un totale di 14 milioni di euro all’anno.