Manchester United, rinnovo vicino per De Gea: le cifre dell’accordo

De Gea vicino alla permanenza ai Red Devils: accordo trovato con il Manchester United per il rinnovo del portiere spagnolo

David De Gea rinnoverà il sodalizio con il Manchester United. Ritocco al contratto in scadenza nel 2020 per il portiere della Nazionale spagnola: come riporta il Times, trovato un accordo con i Red Devils per più di 15 milioni annui.

De Gea allontana dunque le voci di mercato per prolungare la propria permanenza in Premier League, nella speranza di alzare nuovi trofei con la casacca dello United.