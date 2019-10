Mancini: «Euro2020, vogliamo arrivare fino in fondo e su Buffon e De Rossi…»

Roberto Mancini ha parlato a margine dell’evento ‘Rai e FIGC: valore Nazionale’ nella sede Rai di Viale Mazzini. Le sue parole

Roberto Mancini ha parlato a margine dell’evento “Rai e FIGC: valore Nazionale” nella sede Rai di Viale Mazzini. Il ct azzurro ha spiegato quali sono gli obiettivi della sua squadra per l’Europeo aprendo anche ad un possibile ritorno di De Rossi e Buffon.

PROGETTO – «Il nostro progetto è solo all’inizio, vogliamo riportare la Nazionale dove merita. Non vinciamo l’Europeo da 50 anni, sarebbe l’ora di poterci ripensare. In panchina si soffre di più rispetto a quando si è in campo ma è un ruolo bellissimo e mi piace lavorare con i giovani».

OBIETTIVO – «Non ci poniamo limiti. Dobbiamo partire come tutte le altre Nazionali che iniziano la competizione per arrivare fino in fondo».

BUFFON-DE ROSSI – «Era un’idea del presidente che mi aveva trovato d’accordo, sono gli unici due reduci dal Mondiale 2006 che ancora giocano, sarebbe una cosa bella. Con noi all’Europeo? No, magari per il Mondiale»