Mancini fa le carte scudetto: «Juve in pole, ma Inter e Napoli…»

Roberto Mancini, intervistato da Tuttosport, dice la sua sulla corsa scudetto che verosimilmente riguarderà tre squadre su tutte: Juve, Napoli e Inter. Le parole del ct azzurro.

INTER – «L’Inter è migliorata, ma anche le altre lo sono. Continuo a pensare che la Juventus resti più avanti, poi ci metto il Napoli e l’Inter immediatamente a ruota. Però, certo, il lavoro di Conte darà frutti».

ITAL-INTER – «Nerazzurri in controtendenza rispetto al passato? Vero. E non mi aspettavo che la Fiorentina, che pure sui giovani italiani punta parecchio, avrebbe lasciato partire Biraghi… Comunque sì: è importante avere molti italiani in rosa».

PINAMONTI – «Beh, Pinamonti ma lo conosciamo bene, l’ho già chiamato in aprile».