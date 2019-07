Mancini Roma, arriva il primo gol giallorosso del difensore – VIDEO

Mancini Roma, il difensore approfitta di un’indecisione della difesa del Perugia e realizza il suo primo gol in maglia giallorossa

Dopo il gol del vantaggio di Edin Dzeko, ci ha pensato Gianluca Mancini a raddoppiare per la Roma nell’amichevole contro il Perugia. Il difensore, arrivato poche settimane fa dall’Atalanta, ha realizzato così la sua prima marcatura con la maglia giallorossa.

Anche la sua abilità in zona gol è stato uno dei motivi per cui Petrachi ha deciso di puntare su di lui e il giocatore non si è fatto attendere.