Mancini Roma: caratteristiche e compatibilità con Fonseca

Le caratteristiche tecniche di Gianluca Mancini, difensore vicino alla Roma. Grandi doti, ma si dovrà adattare nel calcio di Fonseca

Gianluca Mancini è a un passo dalla Roma. Si tratta di uno dei giovani difensori italiani più talentuosi, reduce da un’annata strepitosa con l’Atalanta. E’ un giocatore molto aggressivo che si esalta nel sistema di Gasperini, in cui vengono applicate feroci marcature a uomo e si cerca di difendere in avanti. Mancini quindi si trovava a giocare spesso in zone avanzate del campo.

Abituato a sistemi iper-verticali e frenetici, forse ci sarà bisogno di un po’ di adattamento nel calcio di Fonseca, il quale applica una fase di possesso molto paziente. Di certo, è pronto per il salto di qualità.