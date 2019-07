Mancini Roma: centrale arrivato a Villa Stuart per le visite mediche – FOTO

Mancini è arrivato a Roma: visite mediche di rito in corso prima della firma. Ecco la prima foto del centrale giallorosso – FOTO

Mancini è arrivato a Roma: visite mediche a Villa Stuart per il difensore ex Atalanta per poi siglare il contratto con i giallorossi.

Doppia sfida per il promettente Mancini: mettersi alla prova in una piazza importante come quella della Capitale e raccogliere l’eredità pesante di Manolas.

Visite mediche per Gianluca Mancini 👨‍⚕️ pic.twitter.com/2wt4lK2I2D — AS Roma (@OfficialASRoma) July 17, 2019