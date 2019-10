Mandzukic allo United? Berbatov: «Può avere l’impatto di Ibrahimovic»

Mandzukic in uscita dalla Juventus: il Manchester United ancora interessatissimo. L’ex Berbatov accoglie di buon grado l’accostamento

Non tramonta la suggestione di un trasferimento di Mario Mandzukic dalla Juventus al Manchester United. L’indiscrezione è particolarmente suggestiva per l’ex Red Devil Berbatov.

Ecco il suo commento a Betfair: «Lo United ha giovani di talento in rosa, ma credo abbia bisogno anche di uno come Mario Mandzukic. E’ molto forte, anche se non ha mai giocato in Premier credo possa fare come Ibrahimovic e avere un impatto simile».