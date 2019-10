Mandzukic Manchester, non è finita. Ecco i futuri scenari per l’attaccante

Mandzukic Manchester, la trattativa non è definitivamente tramontata. I Red Devils torneranno alla carica a gennaio: tutti gli scenari

Sembrava essere stata accantonata la pista Manchester United per Mario Mandzukic, ma i Red Devils sono pronti a rifarsi sotto nel mercato di gennaio. È quanto rivela TuttoSport, che sottolinea sono le possibilità si siano riaperte dopo le vicende estive.

Operazione, quindi, che potrebbe solo essere rimandata di qualche mese. Il croato raggiungerebbe l’Inghilterra a dicembre per ambientarsi in un posto nuovo, per poi dare il via alla sua nuova avventura.