Juventus: Mario Mandzukic fuori fino a fine stagione per un problema al ginocchio? Per qualcuno in realtà il croato avrebbe preso male le parole di Massimiliano Allegri prima dell’Ajax

La conferma è arrivata nelle ultime ore, pur se in qualche modo annunciata: Mario Mandzukic non sarà in campo oggi contro la Fiorentina e per tutto il resto del finale di stagione. L’attaccante della Juventus, alle prese ormai da qualche giorno con un infortunio al tendine rotuleo, non sarebbe in grado di recuperare da qui a maggio e, anche a scopo precauzionale, sarebbe stato messo a riposo dalla società. Sulla vicenda, di per sé chiara, ci sarebbe però ancora un alone di mistero legato ad una frase pronunciata da Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida con l’Ajax di martedì in conferenza stampa: «Mandzukic infortunato? C’erano comunque molte probabilità che rimanesse fuori lo stesso».

Le parole del tecnico bianconero non sarebbero andate giù a Mandzukic ed al suo entourage, riporta stamane il Corriere della Sera: fonti molto vicine al giocatore assicurano l’infortunio sia in verità scaturito da ragioni diplomatiche più che fisiche. Una ricostruzione di per sé abbastanza incredibile, tenendo in considerazione la grande stima che in passato ha legato Allegri a Mandzukic, uno degli intoccabili delle ultime stagioni dello scacchiere tattico bianconero, ma che potrebbe trovare conferma nella crisi di gol del croato (che non segna dallo scorso dicembre) che avrebbe in qualche modo minato il rapporto con il tecnico. Il futuro alla Juve dell’ex Atletico Madrid, freschissimo di rinnovo fino al 2021 da pochissime settimane, potrebbe essere in bilico?