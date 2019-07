Manolas Napoli: Ancelotti vuole una squadra che difende in avanti

Manolas può cambiare la fase difensiva del Napoli. Si tratta dell’identikit che Ancelotti voleva per la propria squadra

Ancelotti si è lasciato andare a dichiarazioni felicissime su Manolas, giocatore che secondo lui permetterà al Napoli di difendere con una linea alta. Il giocatore greco è molto aggressivo nell’anticipo e bravo nei duelli individuali in campo aperto.

Nella seconda metà dell’ultima stagione, il Napoli non è riuscito bene a mantenere la linea alta che aveva in mente Ancelotti. Di conseguenza, i partenopei hanno sofferto parecchio in transizione negativa. Manolas potrebbe quindi rendere più efficiente l’ambiziosa fase di non possesso.