Manolas Napoli e Diawara Roma, ci siamo: i due club si stanno incontrando in questi minuti per chiudere l’operazione

Fumata bianca per il doppio affare che coinvolge Napoli e Roma. Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Manolas e Diawara stanno per cambiare maglia.

È in corso un incontro tra le due società per le firme ufficiali di rito: Manolas andrà al Napoli, dove formerà una coppia granitica in difesa con Koulibaly, mentre Diawara sarà il perno del centrocampo di Fonseca. Alla Roma 36 milioni di euro, mentre i giallorossi verseranno 21 milioni di euro al Napoli per il centrocampista.