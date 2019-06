Manolas-Napoli: oggi può essere annunciato. Legali al lavoro per gli ultimi dettagli

Ogni momento può essere quello buono per l’annuncio ufficiale di Kostas Manolas al Napoli: i legali sono al lavoro per gli ultimi dettagli

Al Napoli per chiudere un contratto e stringersi la mano per la buona riuscita dell’affare, i tempi si allungano non poco. I partenopei, come noto, vogliono tenersi per sè i diritti d’immagine di ogni giocatore. Con la valutazione degli stessi e anche i bonus sui risultati. Non è differente il percorso che porterà Kostas Manolas al Napoli: da tre giorni i legali del club sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli.

La sensazione è che per oggi, secondo la Gazzetta dello Sport, arriverà la fumata bianca, anche perché la Roma ha l’interesse entro giugno di comunicare, per doveri in Borsa, la conclusione dell’operazione di cessione, slegata solo di qualche giorno nei tempi dall’ingaggio del centrocampista Amadou Diawara da parte dei giallorossi.