Come riportato da Sportitalia, in queste ore sarebbe in corso a Montecarlo un summit tra Giuntoli e Mino Raiola per definire il passaggio di Kostas Manolas dalla Roma al Napoli.

I due starebbero definendo i dettagli del contratto dopo il raggiungimento dell’accordo sul cartellino e dopo l’inserimento di Diawara nell’affare in direzione Roma.