Diego Armando Maradona continua ad esultare per l’arrivo di Daniele De Rossi al Boca Juniors. Ecco le parole dell’ex Napoli

L’arrivo di De Rossi al Boca ha commosso gli appassionati di calcio e anche Maradona. Ecco le sue dichiarazioni su DDR a Radio La Red.

«De Rossi è contento al Boca Juniors e a Buenos Aires. Rappresenta un regalo di Dio per il nostro campionato. In Qatar gli avrebbero dato 30 milioni l’anno e invece lui ha scelto gli Xeneizes, ha scelto di venire in Argentina».