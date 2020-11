Maradona ricoverato, parla il medico: «È psicologicamente giù, non vuole mangiare»

Ieri Diego Maradona è stato ricoverato in ospedale a La Plata e il medico personale dell’argentino ha fatto chiarezza sulle sue condizioni

Diego Maradona è staro ricoverato ieri in ospedale a La Plata. Il medico personale dell’argentino, Leopoldo Luque, ha fatto chiarezza sulle condizioni dell’ex giocatore.

«Non è un’emergenza. L’idea è quello di farlo restare qui finchè la situazione non si sarà ottimizzata, ma con Diego non si sa mai. Diego è psicologicamente giù, tutto ciò influisce sul corpo. Questo è il fattore principale che porta al suo ricovero, l’ho visto triste. Diego è una persona di cicli: a volte sta molto bene, altre no. Non mi è piaciuto il momento che viveva, portarlo qui aiuta, ha scelto lui di venire qui. Diego è giù di morale, non vuole mangiare. Gli mancano molto i suoi genitori. Il compleanno (ha recentemente spento 60 candeline, ndr) è una data che gli ha fatto provare vari sentimenti»