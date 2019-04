Le dichiarazioni di Rolando Maran in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Spal. Ecco le sue parole

Rolando Maran dice la sua sul caso Kean. A 4 giorni di distanza, il caso continua a far discutere. Il Cagliari ha emesso un comunicato ufficiale e il tecnico, nella sua versione dei fatti, ha confermato il totale appoggio alla società: «Il finale di gara con la Juve? A fine partita ho detto come la pensavo, ora credo che la coda di polemiche non faccia bene al Cagliari e a Cagliari. Detto ciò concordo con la nota del presidente».

L’allenatore ha poi parlato della partita: «La Juvequando è così determinata concede davvero poco. Noi abbiamo subito troppo, ma quando ci sono gap fisici e tecnici del genere diventa difficile. La Spal è molto fisica e copre bene il campo, concede pochi spazi. Ci vorranno pazienza e carica agonistica, non dobbiamo andare in ansia quando ci troviamo gli spazi chiusi. Vincere domani è molto importante, manca poco alla fine e la classifica si sta delineando».

