Maran: «Nainggolan a Cagliari per fare la differenza. Sulla classifica…»

Rolando Maran ha specificato l’importanza di Nainggolan per il suo Cagliari, che punta a rimanere nella parte sinistra della classifica

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato delle ambizioni del club sardo in Serie A e del ruolo cruciale di Nainggolan nello scacchiere rossoblù. Ecco le sue parole a Radio24.

SULLA CLASSIFICA – «Il campionato italiano non è facile, lo è ancor meno stare nella parte sinistra della classifica. Noi ci proviamo, anche per festeggiare al meglio un anno davvero importante per noi e per i tifosi. Vogliamo renderli orgogliosi».

SU NAINGGOLAN – «Lui è qui per fare la differenza, è un giocatore molto importante per noi. Da lui ci aspettiamo tantissimo: si è fermato per un piccolo infortunio ma insieme a lui possiamo dare più del nostro massimo».