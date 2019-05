Maran contento a metà: «Salvezza raggiunta in anticipo, ma dispiace per il ko»

Rolando Maran a fine partita non si sbilancia: «Incontrerò la dirigenza e parleremo del futuro»

Il Cagliari chiude con una sconfitta il suo campionato, comunque positivo per la salvezza raggiunta con largo anticipo e alcune prestazioni da 10 in pagella. l tecnico del Cagliari Rolando Maran ha analizzato così la sfida con l’Udinese. Queste le sue parole:

«Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo con grande anticipo, nonostante tre mesi davvero difficili. Peccato per questo risultato. Futuro? Il campionato è appena finito ed è presto. Ovvio, però, che mi incontrerò per la dirigenza per parlare e programmare la prossima stagione»