Dalla Spagna: Ronaldo chiama Marcelo alla Juve

La Juventus su Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid. Cristiano Ronaldo in pressing sul terzino brasiliano: le ultimissime

«Cristiano è un mio ex compagno di squadra, ma pure un mio amico: chiaro che se non hai più il miglior giocatore al mondo in squadra, ti manca. Qualsiasi club al mondo vorrebbe avere Ronaldo»: parole di Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid. Il giocatore brasiliano, secondo As, potrebbe tornare a lavorare con Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha due ossessioni da quando ha firmato con la Juventus: la prima è vincere la Champions League con i bianconeri, la seconda è quella di portare con sé a Torino il terzino sinistro, suo grande amico, Marcelo.

La Juve ha da poco rinnovato il contratto di Alex Sandro ma il rinnovo non scioglie i nodi sul suo rinnovo. Marcelo è ormai un obiettivo concreto della Juve. Il terzino sinistro brasiliano del Real è in contatto con CR7: i due parlano spesso e Cristiano cerca sempre di convincerlo a raggiungerlo a Torino. L’operazione non è semplice ma la Juve, che vuole Isco, potrebbe avviare una doppia operazione con i Blancos, una per Isco e una per Marcelo. Doppio obiettivo Real per il club bianconero: la Juve ci prova.