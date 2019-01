Marcelo, dalla Spagna: ha chiesto la cessione, vuole la Juve

Il giocatore del Real Madrid avrebbe chiesto la cessione al suo attuale club. Marcelo vuole unirsi alla Juventus

Marcelo alla Juventus? Il terzino sinistro del Real Madrid potrebbe cambiare maglia dopo 12 anni. Il laterale brasiliano sta vivendo una stagione molto particolare, tra infortuni, panchine per scelte dell’allenatore e molto altro. Il giocatore considera conclusa la sua lunga avventura a Madrid e vorrebbe andare via. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il calciatore avrebbe chiesto la cessione a Florentino Perez, chiedendo di liberarlo in caso di offerta della Juventus.

Come riporta il direttore di Ok Diario ai microfoni di El Chringuito, il giocatore avrebbe formulato una chiara proposta al club merengues: «Se faranno un’offerta per me, dovete lasciarmi partire». Ovviamente non si parla di un addio al Real Madrid già a gennaio ma in estate. Il Real Madrid in estate avverrà una vera e propria rivoluzione che potrebbe coinvolgere Isco, Modric, lo stesso Marcelo e tanti altri campioni. I madrileni quindi sono pronti a lasciar andare il terzino brasiliano e hanno già individuato il sostituto: nel mirino c’è Junior Firpo del Betis Sivigilia. Da capire la volontà della Juventus: i bianconeri hanno appena rinnovato il contratto ad Alex Sandro, cosa faranno ora?