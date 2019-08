Marchisio chiude al Brescia: «In Italia mai altre maglie oltre alla Juve»

Nel corso di un’intervista, Claudio Marchisio ha chiuso la possibilità di approdare al Brescia: non indosserà altre maglie oltre alla Juve in Italia

Intervistato da da Sky Sport, Claudio Marchisio, ha parlato del suo futuro chiudendo di fatto un suo approdo al Brescia.

Ecco le sue parole: «Non indosserò mai altre maglie oltre a quella della Juve in Italia. Ho ricevuto tanti messaggi da tanti tifosi che mi vorrebbero lì. Apprezzo l’interessamento del Brescia, ma voglio rimanere coerente con me stesso. L’unica cosa che mi renderebbe felice è andare all’estero. Europa o Asia/America? Dipende dal progetto».