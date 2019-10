L’ex centrocampista della Juventus Marchisio non ha escluso un futuro da allenatore: «Ma non ho ancora deciso nulla»

Claudio Marchisio, nel corso di una lunga intervista rilasciata al Daily Mail, non ha escludo di poter diventare allenatore dopo aver dato l’addio al calcio giocato. Tuttavia, sarà necessario altro tempo per sciogliere ogni dubbio.

Ecco le parole dell’ex centrocampista della Juventus: «Io in panchina? Non ho ancora deciso quello che farò, ma non escludo nulla».