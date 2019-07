Marchisio-Zenit, è addio: arriva l’ufficialità della risoluzione consensuale 

«Il club può confermare che il contratto di Claudio Marchisio è stato risolto a vicenda. Lo Zenit ringrazia Claudio per il tempo trascorso con il club e gli augura tutto il meglio per il futuro».

Con questo comunicato, è ufficiale la risoluzione del contratto consensuale tra l’ex calciatore della Juve, Marchisio, e lo Zenit San Pietroburgo. Confermate dunque le indiscrezioni di calcionews24.com di questa mattina.

The club can confirm that Claudio Marchisio's contract has been mutually terminated.

Zenit would like to thank Claudio for his time with the club and wish him all the best for the future. pic.twitter.com/yu27GeBsMZ

