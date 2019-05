A Viareggio è stato presentato il Marco Polo Sports Center: un progetto fortemente voluto da Marcello Lippi

A Viareggio è nato il Marco Polo Sports Center, un centro sportivo all’avanguardia fortemente voluto da Marcello Lippi. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare la formazione sportiva professionale sul territorio locale e nazionale. Il progetto è stato presentato proprio dall’ex commissario tecnico azzurro, insieme al figlio Davide. Marco Polo Sports Center coinvolge enti come Reset Academy e Insuperabili onlus. Il centro sarà un punto di riferimento per il movimento del calcio italiano (e non solo), con lo scopo di diventare realtà nevralgica per le attività sportive nel paese.

Marcello Lippi è così intervenuto: «È davvero un momento significativo per me e non nascondo l’emozione. Il mio legame con Viareggio è sempre rimasto forte anche se il calcio mi ha portato in giro per il mondo. E sapere di poter avere anche qui un luogo dove vivere il mio calcio è davvero qualcosa di significativo per me». A margine della presentazione sono intervenuti non soltanto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ma anche altre personalità come Giancarlo Abete e Giovanni Malagò.