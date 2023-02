Marcolin: «Inzaghi e Conceicao? Li vedo molto simili nell’attenzione alla fase difensiva»

Dario Marcolin, ex calciatore che ha giocato sia con Inzaghi che con Coinceicao, ha parlato delle caratteristiche dei due allenatori

Dario Marcolin, ex calciatore che ha giocato sia con Inzaghi che con Coinceicao, ha parlato delle caratteristiche dei due allenatori a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Li vedo molto simili nell’attenzione alla fase difensiva, ne sono entrambi ossessionati. E questa è una grande sorpresa se pensiamo che in fondo da giovani erano due attaccanti. Il Porto di Sergio è una squadra granitica, difficile da sorprendere, molto fisica, sempre super equilibrato. Anche Simone, però, è scrupolosissimo nella fase di non possesso ed è strano vedere i numeri in trasferta di questa stagione».